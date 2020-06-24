Евсеев: матчи со «Спартаком» — всегда хороший вызов для соперника, особенно выездные

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев в своём «инстаграме» рассказал о подготовке команды к матчу со «Спартаком» в 24-м туре Российской Премьер-Лиги, который пройдёт в Москве 27 июня.
«Погода сегодня порадовала. Пошёл дождь, и на тренировке команде хорошо дышалось. Летом в дождь тренироваться – одно удовольствие. А здесь на погоду наложилось ещё хорошее настроение – когда дома берёшь очки, это добавляет не только уверенности, но и радости. И то, что сезон возобновился, тоже позитивных эмоций добавило.
Подготовку к «Спартаку» начали с разбора своей игры против «Тамбова». Посмотрели, где у нас были хорошие моменты, а где недоработали. Выводы сделаны. Доволен, как команда тренируется. Занимались в хорошем режиме. Наигрывали связи и сочетания игроков. Все готовы играть, что приятно. Матчи со «Спартаком» – всегда хороший вызов для соперника, особенно выездные. Надеюсь, и на этот раз зрители от матча удовольствие получат», — написал Евсеев.
- 24 июня 2020
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