Сафонов: зачем нужна организация РПЛ, если всю ответственность она перекладывает на РФС?

Футбольный агент Алексей Сафонов раскритиковал руководство РПЛ за ситуацию с переносами матчей в лиге.

Ранее матч 23-го тура РПЛ «Краснодар» — «Динамо» был перенесён на 19 июля, однако «Ростову» сделать то же самое не позволили, сославшись на нежелание «Сочи» менять расписание.

«В любой серьёзной стране такой форс-мажор возник бы, лига бы срочно собралась, всё бы решили. У нас же все команды равны, но некоторые равнее. Видно, что никто не готов принимать решение и брать на себя ответственность. Зачем нужна организация РПЛ, если она только собирает деньги со спонсоров и прав на ТВ-трансляции, а всю ответственность перекладывает на РФС? Со стороны РФС было бы логично инициировать смену менеджмента лиги либо взять функции организатора соревнований на себя. РПЛ нужно понять: нельзя быть немножко беременными. У нас же как получилось? Мы до сих пор не знаем «фамилию сверху», призвавшую доиграть сезон, хотя до этого РПЛ и большинство клубов высказывались в пользу полной отмены сезона. В РПЛ в итоге струсили и повесили всё на РФС.



В итоге уже в первом туре возникают вопросы, на которые даже я для себя найти ответы не могу. Почему одним можно матчи переносить, а другим нет? Скоро чемпионов будем по жребию проводить? По регламенту нет запрета общения игроков с третьими лицами. Соцсети пестрят фотографиями футболистов с друзьями, болельщиками и так далее. Как при таком положении дел и отсутствии внятного регламента вообще можно завершить данный сезон?



Недавно «Спартак» играл товарняк с «Динамо», у которого обнаружили коронавирус. Их же тоже теперь, по логике, на карантин закрывать надо. В общем, каждый кивает на друг друга. А всё от отсутствия чётких правил игры. Мы видим, что руководство РПЛ оказалось не готово к форс-мажорам. Любой юрист или адвокат умеет просчитывать риски, в РПЛ же халатно отнеслись. Вроде на карантине свободного времени много было», — цитирует "ТНВ" слова агента.