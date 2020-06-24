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Источник: когда ЦСКА уже был готов объявлять о подписании Вагнера, Гинер передумал

Источник: когда ЦСКА уже был готов объявлять о подписании Вагнера, Гинер передумал
Футбол / РПЛ 0

Инсайдер Нобель Арустамян назвал причину, по которой Вагнер Лав не вернулся в ЦСКА.

Ранее сообщалось, что Вагнер разорвал контракт с «Коринтианс», чтобы вернуться в ЦСКА, однако в итоге футболист перешёл в казахстанский «Кайрат».

«Вагнер был де-факто в ЦСКА — на вечер воскресенья ничего не препятствовало сделке. Несколько надёжных источников со стопроцентной уверенностью говорили: трансфер Вагнера готов, завтра объявят. На мой взгляд, Вагнер правда усилил бы нападение ЦСКА — в условиях, когда не купишь форварда за десятки миллионов, это неплохой вариант.

И меня до сих пор мучает вопрос: почему решение отменили в понедельник днём, что сорвало трансфер в последний момент? Читал версию о нежелании ВЭБ (впротивовес Евгению Гинеру), но не слишком ей верю.

Так или иначе, в понедельник днём, когда ЦСКА уже был готов объявлять о подписании, Гинер передумал и трансфер заблокировал. Имеет на это полное право: он создавал этот ЦСКА и до сих пор держит его на плаву.

Хочется лично спросить у Евгения Ленноровича о причинах — надеюсь, когда-то их узнаем. Пока что доводы понять сложно — и не только мне. Менеджмент ЦСКА был ошарашен решением Гинера. Несколько раз он пытался переубедить президента. Но как мы знаем, не получилось: Вагнер в Кайрате.

Насколько знаю, в момент отказа от трансфера Гинер бросил такую фразу: «Чего вы меня возвращаете в прошлое?» Если это так, мотивы президента можно понять: ему хочется двигаться вперёд.

Сейчас тема Вагнера для ЦСКА уже далеко не на первом плане: главный вопрос — будущее Виктора Гончаренко. По моим данным, он и правда вернулся в Москву и даже собирался вернуться к своим обязанностям, но пока клуб не принял решение, как быть дальше.

Так или иначе решение будет снова за Гинером», — написал Арустамян в телеграм-канале.

В ВЭБ опровергли слухи, что компания против перехода Вагнера Лава в ЦСКА
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