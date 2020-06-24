Юрист Прокопец рассказал, как поднятие налогов повлияет на футболистов и клубы

Спортивный юрист Михаил Прокопец оценил вероятные последствия поднятия налогов на футболистов и клубы.



«Нужно посмотреть, как это будет оформлено документально. Одно дело, если президент сказал во время выступления, другое – поправки к законопроекту. Неясно, например, имел президент в виду только оклад или общую совокупную заработную плату. Не секрет, что существенная часть заработной платы спортсменов – премиальные. Большинство футболистов РПЛ называют на переговорах чистую зарплату. Поэтому, скорее всего, эти 2% будут просто переложены на работодателя. Футболист придёт и скажет сумму, которая нужна ему чистыми деньгами. Особенно иностранцы. Получается, что бремя налогов ляжет на клубы. Конечно, есть клубы, которые фиксируют зарплату грязными, но их не так много. Мы, естественно, говорим про Премьер-Лигу. Если клуб захочет подписать того или иного игрока, он, вероятнее всего, возьмёт на себя эти 2%.



Но есть проблема действующих контрактов с грязными суммами, которые заключены сейчас. Эти спортсмены, наверное, будут договариваться с клубами. Но клубы могут и не пойти на компромисс, сказав, что законодательство изменилось и это не их проблемы. Как всегда, будет зависеть от фигуры конкретного футболиста», — сказал Прокопец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.



Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин предложил изменить с 1 января 2021 года налоговую ставку с 13% до 15% для тех, кто зарабатывает больше 5 млн рублей в год. Средства, полученные за счёт налогов, планируется направить целевым образом на лечение детей с тяжёлыми заболеваниями.

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