Витсель: из США приходят ужасные новости. Всё это очень печально

Бельгийский полузащитник дортмундской «Боруссии» Аксель Витсель, ранее выступавший в России за питерский «Зенит», прокомментировал ситуацию с протестами Black Lives Matter.
«Футбол — игра, которая должна приносить людям радость. За футболистами следит столько людей, что было бы глупо не использовать их ресурсы для важных сообщений. Нам нужно кое-что изменить. Футболисты начинают понимать, что могут сделать нечто важное. Думаю, это хорошо.
Из США приходят ужасные новости. Всё это очень печально. В 2020 году цвет кожи не должен ни на что влиять. Все мы должны жить и наслаждаться жизнью», — цитирует Витселя Sport1.
25 мая в Миннеаполисе афроамериканец Джордж Флойд погиб в результате жестоких действий полицейских во время задержания. Один из сотрудников полиции удерживал мужчину на асфальте коленом, мешая ему дышать. После этого массовые беспорядки охватили более 20 штатов США, а в социальных сетях люди начали оставлять сообщения в защиту афроамериканцев с хештегом #BlackLivesMatter.
- 24 июня 2020
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