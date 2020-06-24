Тренер «Атлетика»: «Барселоне» пришлось потрудиться, чтобы победить нас
Главный тренер бильбаоского «Атлетика» Гаиска Гаритано прокомментировал поражение своей команды в матче 31-го тура чемпионата Испании с «Барселоной» (0:1).
«Мы стремились создать сложности „Барселоне“, и нам долгое время это удавалось. „Барселона“ — классная команда, но ей пришлось потрудиться, чтобы победить нас. Жаль, что мы не сумели использовать свои моменты. Но я доволен тем, как сыграли те футболисты, которые не часто выходят на поле. Они показали, что им можно доверять. Это был самый тяжёлый матч в сезоне», — приводит слова Гаритано Marca.
Напомним, что «Барселона» добилась победы благодаря голу на 71-й минуте Ивана Ракитича, которому ассистировал Лионель Месси. Благодаря победе каталонский клуб вышел на первое место в Примере.
Сетьен: «Барселона» взяла три очка, посмотрим, что сделает «Реал»
- 24 июня 2020
-
17:57
-
17:51
-
17:37
-
17:32
-
17:19
-
17:09
-
17:01
-
17:00
-
16:56
-
16:38
-
16:28
-
16:17
-
15:59
-
15:52
-
15:50
-
15:44
-
15:33
-
15:14
-
14:37
-
14:37
-
14:29
-
14:25
-
14:12
-
14:00
-
13:46
-
13:34
-
13:27
-
13:06
-
13:03
-
12:48
-
12:45
-
12:16
-
12:16
-
11:59
-
11:37
Партнерский контент