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Тренер «Атлетика»: «Барселоне» пришлось потрудиться, чтобы победить нас

Тренер «Атлетика»: «Барселоне» пришлось потрудиться, чтобы победить нас
Футбол / Испания 0

Главный тренер бильбаоского «Атлетика» Гаиска Гаритано прокомментировал поражение своей команды в матче 31-го тура чемпионата Испании с «Барселоной» (0:1).

«Мы стремились создать сложности „Барселоне“, и нам долгое время это удавалось. „Барселона“ — классная команда, но ей пришлось потрудиться, чтобы победить нас. Жаль, что мы не сумели использовать свои моменты. Но я доволен тем, как сыграли те футболисты, которые не часто выходят на поле. Они показали, что им можно доверять. Это был самый тяжёлый матч в сезоне», — приводит слова Гаритано Marca.

Напомним, что «Барселона» добилась победы благодаря голу на 71-й минуте Ивана Ракитича, которому ассистировал Лионель Месси. Благодаря победе каталонский клуб вышел на первое место в Примере.

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