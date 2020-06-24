«Спартак» показал, как команда готовится к матчу с «Уфой»

Пресс-служба московского «Спартака» в «Твиттере» опубликовала видео тренировки команды в преддверии матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой».
«Красно-белые продолжают готовиться к матчу с «Уфой». Первая домашняя игра после рестарта сезона уже в эту субботу», — говорится в подписи к видео.
В матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» на выезде переиграл «Арсенал». Встреча прошла на стадионе «Арсенал» в Туле и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.
В результате победы «Спартак», набрав 31 очко, вышел на шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В следующем туре красно-белым предстоит на своём поле сыграть с «Уфой». Матч состоится 27 июня на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.
- 24 июня 2020
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