«Спартак» показал, как команда готовится к матчу с «Уфой»

Пресс-служба московского «Спартака» в «Твиттере» опубликовала видео тренировки команды в преддверии матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой».

«Красно-белые продолжают готовиться к матчу с «Уфой». Первая домашняя игра после рестарта сезона уже в эту субботу», — говорится в подписи к видео.

В матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» на выезде переиграл «Арсенал». Встреча прошла на стадионе «Арсенал» в Туле и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

В результате победы «Спартак», набрав 31 очко, вышел на шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В следующем туре красно-белым предстоит на своём поле сыграть с «Уфой». Матч состоится 27 июня на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.