Квинтон Форчун: почему чернокожих тренеров так мало?
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Квинтон Форчун поделился мнением о расизме.
«Я хочу, чтобы мне дали работу в связи с моими способностями. Хочу, чтобы обо мне судили о моём характере, а не из-за цвета моей кожи.
Когда вы смотрите футбол, то видите многих чернокожих футболистов. Но почему чернокожих тренеров так мало? Я не знаю, в чем причина. Если я буду рассуждать об этом, то заблокирую свой образ мышления.
Мне нравится думать, что я буду стараться изо всех сил, чтобы получить тренерскую лицензию. Я не позволю этому барьеру остановить меня. Я собираюсь работать в любом случае", — приводит слова Форчуна ESPN GB.
Форчун выступал за «Манчестер Юнайтед» с 1999 по 2006 год. В составе манкунианцев он становился чемпионом Англии.
Генеральный директор «Бёрнли»: было противно видеть баннер «Жизни белых важны»
- 24 июня 2020
-
17:57
-
17:51
-
17:37
-
17:32
-
17:19
-
17:09
-
17:01
-
17:00
-
16:56
-
16:38
-
16:28
-
16:17
-
15:59
-
15:52
-
15:50
-
15:44
-
15:33
-
15:14
-
14:37
-
14:37
-
14:29
-
14:25
-
14:12
-
14:00
-
13:46
-
13:34
-
13:27
-
13:06
-
13:03
-
12:48
-
12:45
-
12:16
-
12:16
-
11:59
-
11:37
Партнерский контент