Квинтон Форчун: почему чернокожих тренеров так мало?

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Квинтон Форчун поделился мнением о расизме.

«Я хочу, чтобы мне дали работу в связи с моими способностями. Хочу, чтобы обо мне судили о моём характере, а не из-за цвета моей кожи.

Когда вы смотрите футбол, то видите многих чернокожих футболистов. Но почему чернокожих тренеров так мало? Я не знаю, в чем причина. Если я буду рассуждать об этом, то заблокирую свой образ мышления.



Мне нравится думать, что я буду стараться изо всех сил, чтобы получить тренерскую лицензию. Я не позволю этому барьеру остановить меня. Я собираюсь работать в любом случае", — приводит слова Форчуна ESPN GB.

Форчун выступал за «Манчестер Юнайтед» с 1999 по 2006 год. В составе манкунианцев он становился чемпионом Англии.