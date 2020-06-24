Каряка: приятно удивила готовность «Зенита», «Спартака» и «Рубина» после рестарта РПЛ

Бывший игрок сборной России Андрей Каряка поделился мнением об игре команд после возобновления Российской Премьер-Лиги.
«В первом туре после возобновления сезона футболисты показали достаточно неплохой уровень. Было видно, что они соскучились по игре. Всё в порядке было и с движением. В результате, даже если не брать в расчёт матч «Сочи» — «Ростов» (10:1), в каждой встрече в среднем забивалось более четырёх мячей. Однако выводы пока делать рано. Но уже сейчас можно с уверенностью сказать, что матчи Премьер-Лиги ни в коем случае не напоминали товарищеские, чего многие опасались.
В первую очередь приятно удивила функциональная готовность «Зенита» со «Спартаком». Сюда же можно отнести «Рубин»: подопечные Леонида Слуцкого неплохо двигались с первой по последнюю минуту. Видно, что ребята действительно готовы неплохо», — приводит слова Каряки „RT на русском“.
- 24 июня 2020
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