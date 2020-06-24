«Урал» обыграл «Шинник» и вышел в полуфинал Кубка России
В матче 1/4 финала Кубка России екатеринбургский «Урал» обыграл ярославский «Шинник» со счётом 2:0 и вышел в полуфинал. Встреча состоялась в Ярославле на стадионе «Шинник». Обслуживал матч арбитр Игорь Панин. Ему ассистировали судьи на линиях Александр Богданов и Денис Березнов.
Счёт был открыт в первом тайме. На 16-й минуте автором забитого мяча стал Юрий Бавин. На 77-й минуте «Шинник» остался вдесятером из-за удаления Ивана Олейникова. Через несколько минут преимущество «Урала» увеличил Рафал Аугустыняк.
В полуфинале Кубка России «Урал» встретится с «Химками». Матч состоится 19 июня в Химках.
Ранее «Урал» дважды доходил до финала Кубка России, но оба раза терпел поражения. «Химки» однажды играли в финале, но также проиграли.
- 24 июня 2020
-
19:34
-
19:30
-
19:20
-
19:15
-
19:11
-
19:00
-
18:55
-
18:49
-
18:37
-
18:32
-
18:17
-
18:15
-
17:57
-
17:51
-
17:37
-
17:32
-
17:19
-
17:09
-
17:01
-
17:00
-
16:56
-
16:38
-
16:28
-
16:17
-
15:59
-
15:52
-
15:50
-
15:44
-
15:33
-
15:14
-
14:37
-
14:37
-
14:29
-
14:25
-
14:12
Партнерский контент