«Урал» обыграл «Шинник» и вышел в полуфинал Кубка России

В матче 1/4 финала Кубка России екатеринбургский «Урал» обыграл ярославский «Шинник» со счётом 2:0 и вышел в полуфинал. Встреча состоялась в Ярославле на стадионе «Шинник». Обслуживал матч арбитр Игорь Панин. Ему ассистировали судьи на линиях Александр Богданов и Денис Березнов.

Счёт был открыт в первом тайме. На 16-й минуте автором забитого мяча стал Юрий Бавин. На 77-й минуте «Шинник» остался вдесятером из-за удаления Ивана Олейникова. Через несколько минут преимущество «Урала» увеличил Рафал Аугустыняк.

В полуфинале Кубка России «Урал» встретится с «Химками». Матч состоится 19 июня в Химках.

Ранее «Урал» дважды доходил до финала Кубка России, но оба раза терпел поражения. «Химки» однажды играли в финале, но также проиграли.