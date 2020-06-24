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Владелец «Кайрата» раскрыл детали контракта Вагнера Лава

Владелец «Кайрата» раскрыл детали контракта Вагнера Лава
Футбол / Прочие турниры 0

Председатель наблюдательного совета «Кайрата» Кайрат Боранбаев рассказал подробностях перехода экс-нападающего ЦСКА Вагнера Лава в казахстанский клуб.

«Ему ещё необходимо пройти медицинский осмотр. Сразу после его результатов мы обо всём официально объявим, это вопрос двух дней. Если всё будет хорошо, то в воскресенье Вагнер должен прилететь через Турцию.

Условия у бразильца абсолютно адекватные, контракт краткосрочный. Больших затрат он нам не представит, тем более приходит свободным агентом. Второе: у нас есть опции в соглашении, предусматривающие разрыв договора без каких-либо обязательств, на случай локдауна. Вдруг сезон не будет доигран? В общем, мы учли всё.

Теперь про зачем. Мы проанализировали наши матчи в этом сезоне и пришли к выводу, что соперники часто играют против нас в максимально закрытый футбол, выстраивают глубокую оборону. И нам тяжело вскрыть такие «автобусы». Поэтому было принято решение подписать игрока атаки, умеющего вскрывать такую оборону за счёт креативных действий», — цитирует Боранбаева Vesti.kz.

Источник: когда ЦСКА уже был готов объявлять о подписании Вагнера, Гинер передумал
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