Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Владелец «Кайрата»: Аршавин ехал к нам с целью воскресить карьеру. У Вагнера ситуация иная

Владелец «Кайрата»: Аршавин ехал к нам с целью воскресить карьеру. У Вагнера ситуация иная
Футбол / РПЛ 0

Председатель наблюдательного совета «Кайрата» Кайрат Боранбаев рассказал подробностях перехода экс-нападающего ЦСКА Вагнера Лава в казахстанский клуб.

«Аршавин к нам ехал с одной главной целью — воскресить свою карьеру, вновь получать удовольствие на поле. У Вагнера ситуация немного иная, у него на родине карьера и без того складывалась замечательно. Но он хотел вернуться. Возможно, бросить себе новый вызов после того, как не удалось подписать контракт с ЦСКА», — цитирует Боранбаева Vesti.kz.

Напомним, несколько недель назад 35-летний форвард расторг контракт с бразильским «Коринтиансом». Позже появилась информация о возможном возвращении игрока в московский ЦСКА. Сегодня, 23 июня, Вагнер Лав объявил о своём переходе в «Кайрат», но в клубе пока не подтвердили эту информацию.

Владелец «Кайрата» раскрыл детали контракта Вагнера Лава
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020