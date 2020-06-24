Владелец «Кайрата»: Аршавин ехал к нам с целью воскресить карьеру. У Вагнера ситуация иная

Председатель наблюдательного совета «Кайрата» Кайрат Боранбаев рассказал подробностях перехода экс-нападающего ЦСКА Вагнера Лава в казахстанский клуб.

«Аршавин к нам ехал с одной главной целью — воскресить свою карьеру, вновь получать удовольствие на поле. У Вагнера ситуация немного иная, у него на родине карьера и без того складывалась замечательно. Но он хотел вернуться. Возможно, бросить себе новый вызов после того, как не удалось подписать контракт с ЦСКА», — цитирует Боранбаева Vesti.kz.

Напомним, несколько недель назад 35-летний форвард расторг контракт с бразильским «Коринтиансом». Позже появилась информация о возможном возвращении игрока в московский ЦСКА. Сегодня, 23 июня, Вагнер Лав объявил о своём переходе в «Кайрат», но в клубе пока не подтвердили эту информацию.