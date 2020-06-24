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«Аталанта» — «Лацио»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:45

«Аталанта» — «Лацио»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:45
Футбол / Италия 0

Сегодня, 24 июня, состоится матч «Аталанта» — «Лацио». Встреча 27-го тура итальянской Серии А пройдёт на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо, стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Аталанта» — «Лацио».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Даниэле Орсато. Помогать ему будут ассистенты Филиппо Мели и Фабиано Прети. Резервный рефери — Марко Пиччинини.

Матч команд в первом круге, который состоялся 19 октября, завершился со счётом 3:3.

«Лацио», набрав 62 очка, занимает второе место в турнирной таблице итальянского национального чемпионата, отставая от лидирующего «Ювентуса» на 4 очка. «Аталанта» (51) располагается на четвёртом месте.

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