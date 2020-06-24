«Аталанта» — «Лацио»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:45
Сегодня, 24 июня, состоится матч «Аталанта» — «Лацио». Встреча 27-го тура итальянской Серии А пройдёт на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо, стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Аталанта» — «Лацио».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Даниэле Орсато. Помогать ему будут ассистенты Филиппо Мели и Фабиано Прети. Резервный рефери — Марко Пиччинини.
Матч команд в первом круге, который состоялся 19 октября, завершился со счётом 3:3.
«Лацио», набрав 62 очка, занимает второе место в турнирной таблице итальянского национального чемпионата, отставая от лидирующего «Ювентуса» на 4 очка. «Аталанта» (51) располагается на четвёртом месте.
«Аталанта» — «Лацио»: прогноз Георгия Черданцева на матч Серии А
- 24 июня 2020
-
19:34
-
19:30
-
19:20
-
19:15
-
19:11
-
19:00
-
18:55
-
18:49
-
18:37
-
18:32
-
18:17
-
18:15
-
17:57
-
17:51
-
17:37
-
17:32
-
17:19
-
17:09
-
17:01
-
17:00
-
16:56
-
16:38
-
16:28
-
16:17
-
15:59
-
15:52
-
15:50
-
15:44
-
15:33
-
15:14
-
14:37
-
14:37
-
14:29
-
14:25
-
14:12
Партнерский контент