«Аталанта» — «Лацио»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:45

Сегодня, 24 июня, состоится матч «Аталанта» — «Лацио». Встреча 27-го тура итальянской Серии А пройдёт на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо, стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Аталанта» — «Лацио».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Даниэле Орсато. Помогать ему будут ассистенты Филиппо Мели и Фабиано Прети. Резервный рефери — Марко Пиччинини.



Матч команд в первом круге, который состоялся 19 октября, завершился со счётом 3:3.



«Лацио», набрав 62 очка, занимает второе место в турнирной таблице итальянского национального чемпионата, отставая от лидирующего «Ювентуса» на 4 очка. «Аталанта» (51) располагается на четвёртом месте.

«Аталанта» — «Лацио»: прогноз Георгия Черданцева на матч Серии А