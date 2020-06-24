Гол Рязанцева вышел в 1/4 финала баттла за лучший гол наших в еврокубках

«Чемпионат» в своём телеграм-канале продолжает ностальгический баттл, в ходе которого читатели могут выбрать самый красивый еврокубковый гол в истории отечественного футбола.



В третью пару 1/8 финала вошли голы Сергея Семака («Зенит») — в ворота «Бенфики» в матче Лиги чемпионов сезона-2011/2012 (15 февраля 2012 года) — и Александра Рязанцева («Рубин») в ворота «Барселоны» в матче Лиги чемпионов сезона-2009/2010 (20 октября 2009 года).

В этом противостоянии победил гол Рязанцева — за него проголосовали 70% опрошенных. Мяч Семака набрал 30% голосов.

Ранее в 1/4 финала баттла вышли голы Олега Блохина и Алана Дзагоева. Напомним, участниками 1/8 финала также стали голы Сергея Игнашевича, Халка, Валерия Кечинова, Юрия Жиркова, Бранислава Ивановича, Андрея Тихонова, Ильи Цымбараля, Марка Гонсалеса, Фёдора Черенкова и Юрия Никифорова.