Молодёжка ЦСКА возобновила тренировки за три дня до матча первой команды с «Динамо»

Молодёжная команда московского ЦСКА возобновила тренировки, сообщается на официальном сайте клуба.

«Подопечные Андрея Аксёнова приступили к работе после паузы, связанной с эпидемией. Перед началом тренировочного процесса все игроки команды, а также персонал прошли тестирование на коронавирусную инфекцию. Все результаты отрицательные.



На первом этапе после возобновления тренировок футболисты будут работать по группам и проводить по одной тренировке в день, в дальнейшем нагрузка будет постепенно увеличиваться. Молодёжное первенство-2019/2020 доигрываться не будет, ПФК ЦСКА завоевал в этом турнире серебряные медали. Теперь команда будет готовиться к новому сезону», — сообщает пресс-служба ЦСКА.

Главный тренер московского «Динамо» Кирилл Новиков ранее заявил, что на матч с ЦСКА заявит молодёжный состав, если регламент возобновления РПЛ не будет изменён. Матч «Динамо» — ЦСКА запланирован на 27 июня.