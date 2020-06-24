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Парфёнов: для «Урала» было важно обыграть «Шинник» в Кубке России

Парфёнов: для «Урала» было важно обыграть «Шинник» в Кубке России
Футбол / Кубок России 0

Главный тренер екатеринбургского «Урала» Дмитрий Парфёнов прокомментировал победу (2:0) команды в четвертьфинальном матче Кубка России с «Шинником».

«Мы настраивались, нам нужна была победа. Она важна для уверенности команды, в то же время это Кубок. Тут нет возможности исправить ситуацию, один матч решает весь исход турнира», — сказал Парфёнов в эфире телеканала «Матч Премьер».

Счёт был открыт в первом тайме. На 16-й минуте автором забитого мяча стал Юрий Бавин. На 77-й минуте «Шинник» остался вдесятером из-за удаления Ивана Олейникова. Через несколько минут преимущество «Урала» увеличил Рафал Аугустыняк.

В полуфинале Кубка России «Урал» встретится с «Химками». Матч состоится 19 июня в Химках.

Напомним, «Урал» дважды доходил до финала Кубка России, но оба раза проигрывал. «Химки» однажды играли в финале и проиграли.

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