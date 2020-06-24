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На трибуне стадиона «Лидса» установили манекен с лицом бен Ладена

На трибуне стадиона «Лидса» установили манекен с лицом бен Ладена
Футбол / Англия 0

Картонный манекен с изображением бывшего лидера известной террористической организации Уссамы бен Ладена был установлен на трибуне домашнего стадиона «Лидса», сообщает Leeds Live.

«Лидс» в преддверии матча с «Фулхэмом» разместил на трибунах стадиона «Элланд Роуд» картонные манекены с лицами болельщиков. Изображения для манекенов команды присылали фанаты. Сотрудники клуба не узнали известного террориста и поместили манекен с его лицом в первый ряд. После того как в социальных сетях появилось фото с бен Ладеном, в «Лидсе» оперативно заменили манекен.

«Лидс» сыграет с «Фулхэмом» в субботу, 27 июня. Начало матча — в 17:00 мск. После 38 туров «Лидс» располагается на втором месте в турнирной таблице Чемпионшипа, набрав 71 очко. «Фулхэм» (64) — на третьем месте.

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