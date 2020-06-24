Антони Марсьяль открыл счёт в матче с «Шеффилдом» после прострела

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль открыл счёт в матче 31-го тура чемпионата Англии с «Шеффилд Юнайтед» (1:0, идёт 1-й тайм).
Гол был забит на 7-й минуте. Маркус Рашфорд ушёл в лицевую и сделал силовой прострел низом во вратарскую гостей, где Марсьяль сыграл на опережение и в касание направил мяч в ворота.
Видео гола Марсьяля можно посмотреть на «Чемпионате».
Матч «Манчестер Юнайтед» — «Шеффилд Юнайтед» проходит в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд». Обслуживает матч арбитр Энтони Тейлор. Судьи на линиях — Гари Бесвик и Адам Нанн. Резервный арбитр — Джарред Джиллетт.
«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» — «Шеффилд Юнайтед».
«Манчестер Юнайтед», набрав 46 очков, занимает 5-е место в АПЛ. «Шеффилд Юнайтед» (44) — на 8-м месте.
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