Итальянская футболистка погибла, разбившись на скутере
Футболистка клуба «Риоццезе» Арианна Вароне скончалась после аварии. 21-летняя девушка разбилась на скутере.
Федерация футбола Италии на своём официальном сайте выразила соболезнования семье футболистки. Вароне выступала за «Риоццезе» на позиции полузащитника. Девушка начала свою карьеру в женском «Интере», затем играла в других миланских командах, прежде чем перейти в 2017 году в «Риоццезе».
В январе в дорожно-транспортном происшествии погиб форвард «Генгама» Натаель Жулан. 23-летний нападающий являлся воспитанником «Гавра». В «Генгам» он перешёл в январе 2018 года. Вторую часть минувшего сезона провёл на правах аренды в «Валансьене». В текущем сезоне он сыграл за «Генгам» 2 матча, результативными действиями не отметился.
23-летний форвард «Генгама» Жулан погиб в ДТП
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