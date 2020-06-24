Итальянская футболистка погибла, разбившись на скутере

Футболистка клуба «Риоццезе» Арианна Вароне скончалась после аварии. 21-летняя девушка разбилась на скутере.

Федерация футбола Италии на своём официальном сайте выразила соболезнования семье футболистки. Вароне выступала за «Риоццезе» на позиции полузащитника. Девушка начала свою карьеру в женском «Интере», затем играла в других миланских командах, прежде чем перейти в 2017 году в «Риоццезе».

В январе в дорожно-транспортном происшествии погиб форвард «Генгама» Натаель Жулан. 23-летний нападающий являлся воспитанником «Гавра». В «Генгам» он перешёл в январе 2018 года. Вторую часть минувшего сезона провёл на правах аренды в «Валансьене». В текущем сезоне он сыграл за «Генгам» 2 матча, результативными действиями не отметился.