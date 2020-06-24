Уткин: Акинфеев задумался о завершении карьеры после поражения в матче с «Зенитом»

Блогер Василий Уткин сообщил, что вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев задумался о завершении карьеры после поражения команды в матче 23-го тура чемпионата России с «Зенитом» (0:4).
«Драма Гончаренко меня не беспокоит совершенно. Тренер сама по себе профессия безжалостная, и поэтому тренер тоже жалости вызывать не должен. Меня гораздо больше беспокоит судьба Акинфеева. Вы вообще знаете, что он тоже задумался после поражения от «Зенита» о том, чтобы закончить с футболом? Вот драматическая фигура, ведь Акинфееву ещё играть и играть. Да, он уже в возрасте, но играет ничуть не хуже и продолжает оставаться лучшим российским вратарём. Неслучайно постоянно рассуждают о том, что ему было бы неплохо вернуться в сборную хотя бы на время финального турнира Евро. Да, это не единогласное мнение, но то, что никто не опровергает этот вариант, подчёркивает, что Акинфеев ещё в полном порядке.
Карьера Акинфеева не должна заканчиваться таким образом. Я бы на месте Игоря сообщил руководству, что или сейчас происходят какие-то изменения, в том числе в трансферной политике, или он продолжит карьеру в какой-то другой команде. Акинфеев заслужил, чтобы его карьера заканчивалась иначе. Это вообще высокая драма: одна жизнь — один клуб», — сказал Уткин на своём канале на YouTube.
- 24 июня 2020
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