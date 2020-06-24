«Он всегда раскачивал лодку!» Сёмин ответил Кикнадзе
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на слова гендиректора клуба Василия Кикнадзе.
«Никогда не говорил, что „Локомотив“ — это Сёмин. «Локомотив» — это болельщики и люди, которые приходят на стадион. Кикнадзе сказал, что ни разу не позволил себе раскачивать лодку? Он всегда её раскачивал!" — приводит слова Сёмина «Спорт-экспресс».
Кикнадзе ранее высказался об уходе Юрия Сёмина с поста главного тренера клуба и критике руководства.
Сёмин тренировал «Локомотив» с 2016 года, а до этого возглавлял команду трижды – с 1986 по 1990 год, с 1992-го по 2005-й и с 2009-го по 2010-й. В ходе карьеры наставника специалист работал в «Кубани», «Памире», московском и киевском «Динамо», «Габале», «Мордовии», «Анжи» и сборной России.
Кикнадзе: не готов делить ответственность с Сёминым, мы с ним не в одной команде
- 24 июня 2020
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