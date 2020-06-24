Антони Марсьяль оформил дубль в матче с «Шеффилдом»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль оформил дубль в матче 31-го тура чемпионата Англии с «Шеффилд Юнайтед» (2:0, идёт 2-й тайм).
Форвард отличился на 44-й минуте. Погба покатил мяч на правый край штрафной, где Ван-Биссака на рывке отклеился от защитника и прострелил в центр на Марсьяля, а тот ударом в касание оформил дубль.
Видео гола Марсьяля можно посмотреть на «Чемпионате».
Матч «Манчестер Юнайтед» — «Шеффилд Юнайтед» проходит в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд». Обслуживает матч арбитр Энтони Тейлор. Судьи на линиях — Гари Бесвик и Адам Нанн. Резервный арбитр — Джарред Джиллетт.
«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» — «Шеффилд Юнайтед».
«Манчестер Юнайтед», набрав 46 очков, занимает 5-е место в АПЛ. «Шеффилд Юнайтед» (44) — на 8-м месте.
- 24 июня 2020
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