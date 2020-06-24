«Ливерпуль» — «Кристал Пэлас»: составы на матч 31-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы на матч 31-го тура английской Премьер-Лиги «Ливерпуль» — «Кристал Пэлас».

«Ливерпуль»: Алиссон, Александр-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Хендерсон, Вийналдум, Мане, Салах, Фирмино.

Запасные: Адриан, Ловрен, Кейта, Окслейд-Чемберлен, Минамино, Ориги, Джоунс, Эллиотт, Уильямс.

«Кристал Пэлас»: Хеннесси, Уорд, Сако, Кэхилл, ван Анхолт, Куяте, МакКарти, Макартур, Таунсенд, Заха, Айю.

Запасные: Хендерсон, Дэнн, Митчелл, Таварес, Ридевальд, Миливойевич, Майер, Пиррик.

Встреча 31-го тура английской Премьер-лиги пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле, стартовый свисток прозвучит в 22:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Ливерпуль», набрав 83 очка, занимает первое место в турнирной таблице Премьер-лиги, на 20 очков опережая ближайшего преследователя, «Манчестер Сити». «Кристал Пэлас» (42) — на девятом месте.