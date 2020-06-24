«Ливерпуль» — «Кристал Пэлас»: составы на матч 31-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы на матч 31-го тура английской Премьер-Лиги «Ливерпуль» — «Кристал Пэлас».
«Ливерпуль»: Алиссон, Александр-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Хендерсон, Вийналдум, Мане, Салах, Фирмино.
Запасные: Адриан, Ловрен, Кейта, Окслейд-Чемберлен, Минамино, Ориги, Джоунс, Эллиотт, Уильямс.
«Кристал Пэлас»: Хеннесси, Уорд, Сако, Кэхилл, ван Анхолт, Куяте, МакКарти, Макартур, Таунсенд, Заха, Айю.
Запасные: Хендерсон, Дэнн, Митчелл, Таварес, Ридевальд, Миливойевич, Майер, Пиррик.
Встреча 31-го тура английской Премьер-лиги пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле, стартовый свисток прозвучит в 22:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Ливерпуль», набрав 83 очка, занимает первое место в турнирной таблице Премьер-лиги, на 20 очков опережая ближайшего преследователя, «Манчестер Сити». «Кристал Пэлас» (42) — на девятом месте.
- 24 июня 2020
-
22:29
-
22:25
-
22:15
-
21:55
-
21:54
-
21:49
-
21:35
-
21:25
-
21:22
-
21:15
-
21:12
-
21:06
-
21:00
-
20:44
-
20:33
-
20:31
-
20:15
-
20:11
-
19:55
-
19:52
-
19:34
-
19:30
-
19:20
-
19:15
-
19:11
-
19:00
-
18:55
-
18:49
-
18:37
-
18:32
-
18:17
-
18:15
-
17:57
-
17:51
-
17:37