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«Реал» — «Мальорка»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00

«Реал» — «Мальорка»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00
Футбол / Испания 0

Сегодня, 24 июня, состоится матч «Реал» — «Мальорка». Встреча 31-го тура испанской Примеры пройдёт на стадионе «Альфредо ди Стефано» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Марио Мелеро. Ему будут помогать Мануэль Анхель Торре Симьяно и Хосе Луис Мартинес Серрато. Резервный арбитр — Карлос Альберто Карбонель Эрнандес.

Мадридский «Реал», в 30 турах набрав 65 очков, занимает второе место в турнирной таблице испанской Примеры. «Мальорка» (26) — на 18-м месте. Лидером соревнований является «Барселона». Каталонский клуб в 31 матче набрал 68 очков.

Турнирная таблица чемпионата Испании сезона-2019/2020.

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