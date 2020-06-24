Антони Марсьяль оформил хет-трик в матче с «Шеффилдом», реализовав выход один на один

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль оформил хет-трик в матче 31-го тура чемпионата Англии с «Шеффилд Юнайтед» (3:0, идёт 2-й тайм).



На 74-й минуте Марсьяль сыграл в стеночку с Рашфордом, получив обратный пас в штрафной, а уже у ворот Антони изящно перекинул мяч через вратаря.

Видео гола Марсьяля можно посмотреть на «Чемпионате».

Матч «Манчестер Юнайтед» — «Шеффилд Юнайтед» проходит в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд». Обслуживает матч арбитр Энтони Тейлор. Судьи на линиях — Гари Бесвик и Адам Нанн. Резервный арбитр — Джарред Джиллетт.



«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» — «Шеффилд Юнайтед».



«Манчестер Юнайтед», набрав 46 очков, занимает 5-е место в АПЛ. «Шеффилд Юнайтед» (44) — на 8-м месте.