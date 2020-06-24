«У нас говорят: в 33 — старый». Глушаков поздравил Месси с днём рождения
Полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков поздравил с днём рождения нападающего «Барселоны» Лионеля Месси. Сегодня, 24 июня, аргентинцу исполняется 33 года.
«С 33-летием, мастер! Добро пожаловать в клуб. В это время футбольная жизнь в разгаре, а у нас говорят: в 33 — старый. А мне интересно, кто эти ребята, которые в 38–40 — топ», — написал Глушаков на своей странице в «Инстаграме».
Месси защищает цвета «Барселоны» на протяжении всей карьеры, с 2003 года. С сине-гранатовыми форвард 10 раз становился чемпионом Испании, шесть раз завоёвывал Кубок и восемь – Суперкубок страны. В составе каталонского клуба Лео – четырёхкратный победитель Лиги чемпионов и трёхкратный – Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира.
«Наслаждайтесь им, пока есть возможность». Линекер поздравил Месси с 33-летием
- 24 июня 2020
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