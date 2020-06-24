АЕК Карреры вышел в финал Кубка Греции благодаря дублю экс-игрока «Рубина»

В ответном матче полуфинала Кубка Греции афинский АЕК сыграл вничью с «Арисом» из Салоников (2:2), что позволило подопечным Массимо Карреры выйти в финал по сумме двух встреч. В первом матче АЕК со счётом 2:1 переиграл «Арис».

Счёт на 57-й минуте встречи открыл Даниэль Манчини. Преимущество «Ариса» увеличил Николя Дигиньи. Однако на шестой минуте добавленного времени бывший нападающий «Рубина» Марко Ливайя забил гол, тем самым переведя матч в овертайм.

В дополнительное время Ливайя забил ещё один мяч. В концовке овертайма судья удалил троих футболистов АЕКа, которые получили по второй жёлтой карточке.

В финале Кубка Греции АЕК сыграет с победителем противостояния ПАОКа и «Олимпиакоса». В первом матче ПАОК победил со счётом 3:2.

АЕК продлил серию без поражений в чемпионате и Кубке Греции до 17 матчей. В последний раз команда Массимо Карреры проигрывала 12 января ПАОКу (0:1).