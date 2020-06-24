«Сельта» в гостях обыграла «Реал Сосьедад». Смолов получил карточку

В матче 31-го тура испанской Примеры «Сельта» одержала победу над «Реалом Сосьедад». Встреча проходила на стадионе «Аноэта» в Сан-Себастьяне и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
Единственный гол в матче забил Яго Аспас, уверенно реализовавший пенальти на 45-й минуте. Российский нападающий Фёдор Смолов появился на поле на 84-й минуте и результативными действиями не отметился. Форвард получил жёлтую карточку на 90-й минуте.
Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Прието Иглесиасом, помогали ему Диего Барберо Севилья и Мигель Мартинес Мунуэра. Резервный арбитр — Давид Иглесиас Гутьеррес.
«Реал Сосьедад», набрав в 31 матче 47 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице испанской Примеры. «Сельта» (33) — на 16-м месте. Лидером соревнований является набравшая в 31 матче 68 очков «Барселона». В тройку лидеров входят «Реал» (65) и «Атлетико» (55).
В другом матче Примеры «Осасуна» на выезде обыграла «Алавес» со счётом 1:0.
- 24 июня 2020
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