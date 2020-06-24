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«Сельта» в гостях обыграла «Реал Сосьедад». Смолов получил карточку

«Сельта» в гостях обыграла «Реал Сосьедад». Смолов получил карточку
Футбол / Испания 0

В матче 31-го тура испанской Примеры «Сельта» одержала победу над «Реалом Сосьедад». Встреча проходила на стадионе «Аноэта» в Сан-Себастьяне и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Единственный гол в матче забил Яго Аспас, уверенно реализовавший пенальти на 45-й минуте. Российский нападающий Фёдор Смолов появился на поле на 84-й минуте и результативными действиями не отметился. Форвард получил жёлтую карточку на 90-й минуте.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Прието Иглесиасом, помогали ему Диего Барберо Севилья и Мигель Мартинес Мунуэра. Резервный арбитр — Давид Иглесиас Гутьеррес.

«Реал Сосьедад», набрав в 31 матче 47 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице испанской Примеры. «Сельта» (33) — на 16-м месте. Лидером соревнований является набравшая в 31 матче 68 очков «Барселона». В тройку лидеров входят «Реал» (65) и «Атлетико» (55).

В другом матче Примеры «Осасуна» на выезде обыграла «Алавес» со счётом 1:0.

Испания - Примера. 31-й тур
24 июня 2020, среда. 20:30 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Окончен
0 : 1
Сельта
Виго
0:1 Аспас – 45' (пен)
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