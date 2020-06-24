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«Интер» упустил победу над «Сассуоло». Команды забили шесть голов на двоих

«Интер» упустил победу над «Сассуоло». Команды забили шесть голов на двоих
Футбол / Италия 0

В матче 27-го тура чемпионата Италии «Интер» и «Сассуоло» сыграли вничью со счётом 3:3. Встреча состоялась в Милане на стадионе «Сан-Сиро». Обслуживал матч арбитр Давиде Масса. Ему ассистировали судьи на линиях Джорджо Скеноне и Давиде Империале.

Счёт был открыт в начале встречи. На 4-й минуте автором забитого мяча стал Франческо Капуто, ему ассистировал Филип Джуричич. На 41-й минуте миланский клуб восстановил равновесие усилиями Ромелу Лукаку, который реализовал 11-метровый. В компенсированное время первого тайма «Интер» вперёд вывел Кристиано Бираги с передачи Алексиса Санчеса.

Гости отыгрались на 81-й минуте благодаря голу Доменико Берарди с пенальти. В концовке встречи команды обменялись голами. Сначала на 86-й минуте «Интер» вышел вперёд, мяч забил Борха Валеро, ему ассистировал Антонио Кандрева. Впрочем, «Сассуоло» ушёл от проигрыша на 89-й минуте благодаря голу Джанджакомо Маньяни.

Италия - Серия А. 27-й тур
24 июня 2020, среда. 20:30 МСК
Интер М
Милан
Окончен
3 : 3
Сассуоло
Сассуоло
0:1 Капуто – 4'   1:1 Лукаку – 41' (пен)   2:1 Бираги – 45+1'   2:2 Берарди – 81' (пен)   3:2 Валеро – 86'   3:3 Маньяни – 89'
Удаления: Шкриньяр – 90+3' / нет
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