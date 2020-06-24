Хавбек «Интера» промазал по пустым воротам с двух метров
Полузащитник миланского «Интера» Роберто Гальярдини в матче с «Сассуоло» (3:3) совершил невероятный промах с ближней дистанции.
На 63-й минуте встречи при счёте 2:1 в пользу «нерадзурри» Ромелу Лукаку нанёс удар из центра штрафной. Голкипер Андреа Консильи парировал удар, мяч отлетел к Гальярдини, который промахнулся с двух метров по пустым воротам. После его удара мяч угодил в перекладину и отлетел к игроку «Сассуоло».
В матче 27-го тура чемпионата Италии «Интер» и «Сассуоло» сыграли вничью со счётом 3:3. Встреча состоялась в Милане на стадионе «Сан-Сиро». «Интер» набрал 58 очков, миланская команда занимает третье место в Серии А.
В этом сезоне 26-летний Гальярдини провёл в Серии А 13 матчей и забил два гола.
«Интер» упустил победу над «Сассуоло». Команды забили шесть голов на двоих
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