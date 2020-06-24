«Ливерпуль» забил 100 голов в третьем сезоне подряд
«Ливерпуль» в матче 31-го тура чемпионата Англии с «Кристал Пэлас» (счёт 2:0, идёт 2-й тайм) достиг отметки в 100 голов за сезон во всех турнирах.
Для этого «Ливерпулю» понадобилось провести 50 матчей. Мерсисайдский клуб забивает не менее 100 голов в третьем сезоне подряд. Только один английский клуб забивает больше — «Манчестер Сити» (118 голов в 47 матчах).
«Ливерпуль», набрав в 30 турах 83 очка, занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.
Матч «Ливерпуль» — «Кристал Пэлас» проходит в Ливерпуле на стадионе «Энфилд». Обслуживает матч арбитр Мартин Аткинсон. Судьи на линиях — Стюарт Бёрт и Ричард Уэст. Резервный арбитр — Майк Дин.
«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» — «Кристал Пэлас».
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