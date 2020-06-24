Александер-Арнольд забил в ворота «Кристал Пэлас» прямым ударом со штрафного

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд открыл счёт в матче 31-го тура чемпионата Англии с «Кристал Пэлас» (счёт 3:0, идёт 2-й тайм).

Александер-Арнольд отличился на 23-й минуте, отправив мяч в ворота прямым ударом со штрафного.

Видео гола Александер-Арнольда можно посмотреть на «Чемпионате».

Матч «Ливерпуль» — «Кристал Пэлас» проходит в Ливерпуле на стадионе «Энфилд». Обслуживает матч арбитр Мартин Аткинсон. Судьи на линиях — Стюарт Бёрт и Ричард Уэст. Резервный арбитр — Майк Дин.



«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» — «Кристал Пэлас».

«Ливерпуль», набрав в 30 турах 83 очка, занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Кристал Пэлас» (42) — на 9-м месте.