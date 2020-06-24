Пражская «Славия» досрочно стала чемпионом Чехии в результате победы в матче с «Викторией» из Пльзени во 2-м туре второго этапа Первой лиги. Встреча, прошедшая в среду, 24 июня, в Праге, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный мяч, на 69-й минуте матча, забил Петр Шевчик.

«Славия» набрала в 32 матчах 78 очков. За три тура до конца сезона команда Йиндржиха Трпишовского опережает «Викторию» на 9 очков. Если пльзеньцы догонят красно-белых по очкам, то будут уступать «Славии» по дополнительным показателям.

«Славия» завоевала второй чемпионский титул подряд. Всего в активе «Славии» шесть трофеев (1995/1996, 2007/2008, 2008/2009, 2016/2017, 2018/2019, 2019/2020). Пражская команда 22 раза выигрывала чемпионат Чехословакии.