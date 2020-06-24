«Славия» досрочно стала чемпионом Чехии
Пражская «Славия» досрочно стала чемпионом Чехии в результате победы в матче с «Викторией» из Пльзени во 2-м туре второго этапа Первой лиги. Встреча, прошедшая в среду, 24 июня, в Праге, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.
Единственный мяч, на 69-й минуте матча, забил Петр Шевчик.
«Славия» набрала в 32 матчах 78 очков. За три тура до конца сезона команда Йиндржиха Трпишовского опережает «Викторию» на 9 очков. Если пльзеньцы догонят красно-белых по очкам, то будут уступать «Славии» по дополнительным показателям.
«Славия» завоевала второй чемпионский титул подряд. Всего в активе «Славии» шесть трофеев (1995/1996, 2007/2008, 2008/2009, 2016/2017, 2018/2019, 2019/2020). Пражская команда 22 раза выигрывала чемпионат Чехословакии.
- 25 июня 2020
-
00:06
-
00:03
- 24 июня 2020
-
23:49
-
23:44
-
23:42
-
23:40
-
23:37
-
23:32
-
23:32
-
23:27
-
22:53
-
22:53
-
22:29
-
22:25
-
22:15
-
21:55
-
21:54
-
21:49
-
21:35
-
21:25
-
21:22
-
21:15
-
21:12
-
21:06
-
21:00
-
20:44
-
20:33
-
20:31
-
20:15
-
20:11
-
19:55
-
19:52
-
19:34
-
19:30
-
19:20
Партнерский контент