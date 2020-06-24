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Мохамед Салах отличился в матче с «Кристал Пэлас», реализовав выход один на один

Мохамед Салах отличился в матче с «Кристал Пэлас», реализовав выход один на один
Футбол / Англия 0

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах забил гол в матче 31-го тура чемпионата Англии с «Кристал Пэлас» (счёт 3:0, идёт 2-й тайм).

Салах отличился на 44-й минуте. Фабиньо из глубины выполнил подачу в штрафную, Салах оторвался от защитников, вышел к воротам и реализовав выход один на один.

Видео гола Салаха можно посмотреть на «Чемпионате».

Матч «Ливерпуль» — «Кристал Пэлас» проходит в Ливерпуле на стадионе «Энфилд». Обслуживает матч арбитр Мартин Аткинсон. Судьи на линиях — Стюарт Бёрт и Ричард Уэст. Резервный арбитр — Майк Дин.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» — «Кристал Пэлас».

«Ливерпуль», набрав в 30 турах 83 очка, занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Кристал Пэлас» (42) — на 9-м месте.

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