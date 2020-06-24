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Фабиньо дальним ударом довёл счёт до крупного в матче с «Кристал Пэлас»

Фабиньо дальним ударом довёл счёт до крупного в матче с «Кристал Пэлас»
Футбол / Англия 0

Полузащитник «Ливерпуля» Фабиньо забил гол в матче 31-го тура чемпионата Англии с «Кристал Пэлас» (счёт 3:0, идёт 2-й тайм).

Фабиньо отличился на 55-й минуте, мастерски выполнив удар издали, впритирку со штангой.

Видео гола Фабиньо можно посмотреть на «Чемпионате».

Матч «Ливерпуль» — «Кристал Пэлас» проходит в Ливерпуле на стадионе «Энфилд». Обслуживает матч арбитр Мартин Аткинсон. Судьи на линиях — Стюарт Бёрт и Ричард Уэст. Резервный арбитр — Майк Дин.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» — «Кристал Пэлас».

«Ливерпуль», набрав в 30 турах 83 очка, занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Для чемпионства клубу осталось набрать пять очков. «Кристал Пэлас» (42) — на 9-м месте.

Мохамед Салах отличился в матче с «Кристал Пэлас», реализовав выход один на один
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