Фабиньо дальним ударом довёл счёт до крупного в матче с «Кристал Пэлас»

Полузащитник «Ливерпуля» Фабиньо забил гол в матче 31-го тура чемпионата Англии с «Кристал Пэлас» (счёт 3:0, идёт 2-й тайм).



Фабиньо отличился на 55-й минуте, мастерски выполнив удар издали, впритирку со штангой.

Видео гола Фабиньо можно посмотреть на «Чемпионате».



Матч «Ливерпуль» — «Кристал Пэлас» проходит в Ливерпуле на стадионе «Энфилд». Обслуживает матч арбитр Мартин Аткинсон. Судьи на линиях — Стюарт Бёрт и Ричард Уэст. Резервный арбитр — Майк Дин.



«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» — «Кристал Пэлас».



«Ливерпуль», набрав в 30 турах 83 очка, занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Для чемпионства клубу осталось набрать пять очков. «Кристал Пэлас» (42) — на 9-м месте.