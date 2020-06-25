Быстров: Попов сырой, ему не хватает мастерства. Надо работать, а не радоваться

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Владимир Быстров прокомментировал игру «Ростова» в матче с «Сочи» (1:10).

«Футболисты „Ростова“ ещё слишком молоды и, на мой взгляд, запаздывают с развитием. В свое время мы, 17-летние ребята, уже играли с мужиками. Ростовчане же впервые в жизни увидели на поле профессиональных футболистов, многие из которых, как мне показалось, не особо хотели с ними играть, и после поражения 1:10 чему-то радовались в раздевалке.

В наше время, проиграй мы с таким счётом и позволь себе улыбнуться, нас отправили бы из команды далеко и надолго. Надо менять менталитет, воспитывать психологию победителей с самого раннего возраста. Парням из «Ростова» необходимо переосмыслить ситуацию, показывать себя в каждой тренировке, а не считать себя героями после такого разгромного поражения.



Попов? Парень молодец: отразил пенальти, отбил ещё пару мячей. Но он сырой, ему не хватает мастерства – нет ни прыжка, ни уверенности. Надо работать, а не радоваться званию лучшего игрока матча", — цитирует Быстрова «Петербургский дневник».

Напомним, в матче с «Сочи» цвета ростовского клуба защищали воспитанники академии. Все они моложе 20 лет. Это связано с тем, у шести игроков основного состава жёлто-синих была выявлена коронавирусная инфекция. Вся команда и тренерский штаб вынуждены были уйти на двухнедельный карантин. «Ростов» просил о переносе встречи, но руководство «Сочи» ответило отказом.

