«Химки» ведут переговоры с одним из банков по поводу возможного спонсорства

Главный тренер подмосковных «Химок» Сергей Юран сообщил, что клуб ведёт переговоры с одним из банков по поводу возможного спонсорства.
«У нас действительно состоялась встреча с одним из банков, который проявляет интерес к «Химкам». Переговоры проходят положительно. Следующая встреча будет в ближайшие дни в центральном офисе этого банка. Нужно обсудить ещё некоторые моменты. Банк пока просит не афишировать своё название, потому что хочет довести переговоры до конца и уже в случае положительного решения сделать официальное заявление. Могу сказать только, что банк намерен зайти в клуб на три года и стать титульным спонсором. Мы уже обговаривали цифры. Думаю, всё должно быть нормально», — приводит слова Юрана «Советский спорт».
Напомним, нынешний сезон в ФНЛ было решено завершить досрочно. «Химки», занявшие второе место в турнирной таблице, получили повышение в классе. Позднее было объявлено, что команда не будет выступать в Премьер-Лиге, несмотря на то что клуб получил соответствующую лицензию.
- 25 июня 2020
-
01:38
-
01:10
-
00:53
-
00:38
-
00:36
-
00:27
-
00:19
-
00:06
-
00:03
- 24 июня 2020
-
23:49
-
23:44
-
23:42
-
23:40
-
23:37
-
23:32
-
23:32
-
23:27
-
22:53
-
22:53
-
22:29
-
22:25
-
22:15
-
21:55
-
21:54
-
21:49
-
21:35
-
21:25
-
21:22
-
21:15
-
21:12
-
21:06
-
21:00
-
20:44
-
20:33
-
20:31