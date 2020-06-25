«Химки» ведут переговоры с одним из банков по поводу возможного спонсорства

Главный тренер подмосковных «Химок» Сергей Юран сообщил, что клуб ведёт переговоры с одним из банков по поводу возможного спонсорства.

«У нас действительно состоялась встреча с одним из банков, который проявляет интерес к «Химкам». Переговоры проходят положительно. Следующая встреча будет в ближайшие дни в центральном офисе этого банка. Нужно обсудить ещё некоторые моменты. Банк пока просит не афишировать своё название, потому что хочет довести переговоры до конца и уже в случае положительного решения сделать официальное заявление. Могу сказать только, что банк намерен зайти в клуб на три года и стать титульным спонсором. Мы уже обговаривали цифры. Думаю, всё должно быть нормально», — приводит слова Юрана «Советский спорт».

Напомним, нынешний сезон в ФНЛ было решено завершить досрочно. «Химки», занявшие второе место в турнирной таблице, получили повышение в классе. Позднее было объявлено, что команда не будет выступать в Премьер-Лиге, несмотря на то что клуб получил соответствующую лицензию.