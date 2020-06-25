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«Реал» обыграл «Мальорку» и вернулся на первое место в Примере

«Реал» обыграл «Мальорку» и вернулся на первое место в Примере
Футбол / Испания 0

В матче 31-го тура чемпионата Испании «Реал» обыграл «Мальорку» со счётом 2:0. Встреча состоялась в Мадриде на стадионе «Альфредо ди Стефано». Обслуживал матч арбитр Марио Мелеро. Ему ассистировали судьи на линиях Мануэль Анхель Торре Симьяно и Хосе Луис Мартинес Серрато.

Счёт был открыт на 19-й минуте. Автором забитого мяча стал Винисиус Жуниор, которому ассистировал Лука Модрич. На 56-й минуте преимущество «Королевского клуба» увеличил Серхио Рамос.

«Реал», набрав 68 очков, вышел на первое место в турнирной таблице испанского национального чемпионата. «Мальорка» (26) находится в зоне вылета на 18-м месте.

В 32-м туре «Реал» на выезде встретится с «Эспаньолом». Матч состоится в Барселоне 28 июня.

Испания - Примера. 31-й тур
24 июня 2020, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 0
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
1:0 Винисиус Жуниор – 19'   2:0 Рамос – 56'
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