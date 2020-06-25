Сульшер: никогда не говорил, что «МЮ» удовлетворит 4-е место. Мы хотим стать третьими

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал победу над «Шеффилд Юнайтед» со счётом 3:0 в матче 31-го тура АПЛ.



«Временами мы показывали очень и очень хорошую игру. Мы могли и должны были решать исход игры ещё до перерыва. Когда ты так играешь до в первом тайме, то на перерыв уходишь взволнованным, зная, что должен был забивать ещё. Я доволен результатом, но у нас ещё очень многое впереди, нельзя слишком радоваться.



Что касается целей на концовку сезона, я никогда не говорил, что нас удовлетворит четвёртое место. Конечно, мы хотим стать третьими. Надеюсь, мы наберем достаточно очков, чтобы в итоге перед нами осталось лишь две команды», — приводит слова Сульшера Goal.

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