Сульшер: никогда не говорил, что «МЮ» удовлетворит 4-е место. Мы хотим стать третьими
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал победу над «Шеффилд Юнайтед» со счётом 3:0 в матче 31-го тура АПЛ.
«Временами мы показывали очень и очень хорошую игру. Мы могли и должны были решать исход игры ещё до перерыва. Когда ты так играешь до в первом тайме, то на перерыв уходишь взволнованным, зная, что должен был забивать ещё. Я доволен результатом, но у нас ещё очень многое впереди, нельзя слишком радоваться.
Что касается целей на концовку сезона, я никогда не говорил, что нас удовлетворит четвёртое место. Конечно, мы хотим стать третьими. Надеюсь, мы наберем достаточно очков, чтобы в итоге перед нами осталось лишь две команды», — приводит слова Сульшера Goal.
«Манчестер Юнайтед» разгромил «Шеффилд» в матче АПЛ. Марсьяль сделал хет-трик
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