Рамос: «Реал» должен благодарить судей за лидерство? Пусть люди поменьше выдумывают

Защитник «Реала» Серхио Рамос ответил на критику в адрес судейства в матчах своей команды от защитника «Барселоны» Жерара Пике, а также прокомментировал свой гол в матче с «Мальоркой», ставший уже вторым после перерыва в Ла Лиге из-за коронавируса.



«Это нормально, что вокруг нас столько шума. Он появляется, потому что мы лидируем. До этого столько никто не говорил. Не думаю, что судьи принимают решения в чью-либо пользу. Кажется, «Реал» должен благодарить судей за лидерство, но пусть люди поменьше выдумывают.



Мои голы – это награда за стабильность и упорную работу все эти годы. Я доволен. Сегодня мы ощутили усталость, ведь мы играем каждые три дня. Нам нужно многое улучшить. Мы не очень довольны игрой, в некоторых моментах можно было сыграть лучше», — приводит слова Рамоса Marca.

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