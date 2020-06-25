Зидан о судействе: я не буду в это влезать, Рамос уже всё сказал

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал критику в адрес судей, которые по мнению многих принимают решения в последних матчах в пользу «сливочных», а также высказался насчет гола защитника Серхио Рамоса.



«Нам нужно тренировать стойкость, это самое главное в футболе. Также нам не хватало блеска, но в защите мы действовали уверенно. Мы завоевали важные три очка.



Рамос забил отличный гол со штрафного, он долго тренировали эти удары. Он наш лидер, наш капитан, и всегда ведёт команду за собой. Уверен, нам будет сложно соревноваться с «Барселоной» до самого конца. Критика в адрес судей? Я не буду в это влезать, Рамос уже всё сказал. Нам нужно отдохнуть и думать о следующем матче», — приводит слова Зидана Marca.



Ранее Серхио Рамос отметил, что «Реалу» не за что благодарить судей несмотря на то, что многие считают иначе.

Рамос: «Реал» должен благодарить судей за лидерство? Пусть люди поменьше выдумывают