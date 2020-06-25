Полузащитник «Мальорки» Ромеро стал самым молодым игроком в истории Ла Лиги

Полузащитник «Мальорки» Лука Ромеро, вышедший на замену на 83-й минуте в матче с «Реалом», который состоялся в Мадриде на стадионе «Альфредо ди Стефано» в рамках 31-го тура чемпионата Испании, стал самым молодым игроком в истории Примеры.



На момент выхода на поле Ромеро было 15 лет и 219 дней. Предыдущий рекорд принадлежал бывшему футболисту «Сельты» Сансону, который дебютировал в турнире в декабре 1939 года в возрасте 15 лет и 255 дней.



«Мальорка» потерпела поражение со счётом 0:2. Клуб имеет в активе 26 очков и находится в зоне вылета на 18-м месте. «Реал» благодаря победе вернулся на первое место, набрав 68 очков. В следующем матче «Мальорку» ждёт гостевая встреча с «Атлетиком», а «Реал» также не выезде встретится с «Эспанолом».

«Реал» обыграл «Мальорку» и вернулся на первое место в Примере