Полузащитник «Мальорки» Ромеро стал самым молодым игроком в истории Ла Лиги
Полузащитник «Мальорки» Лука Ромеро, вышедший на замену на 83-й минуте в матче с «Реалом», который состоялся в Мадриде на стадионе «Альфредо ди Стефано» в рамках 31-го тура чемпионата Испании, стал самым молодым игроком в истории Примеры.
На момент выхода на поле Ромеро было 15 лет и 219 дней. Предыдущий рекорд принадлежал бывшему футболисту «Сельты» Сансону, который дебютировал в турнире в декабре 1939 года в возрасте 15 лет и 255 дней.
«Мальорка» потерпела поражение со счётом 0:2. Клуб имеет в активе 26 очков и находится в зоне вылета на 18-м месте. «Реал» благодаря победе вернулся на первое место, набрав 68 очков. В следующем матче «Мальорку» ждёт гостевая встреча с «Атлетиком», а «Реал» также не выезде встретится с «Эспанолом».
«Реал» обыграл «Мальорку» и вернулся на первое место в Примере
- 25 июня 2020
-
06:00
-
05:32
-
04:53
-
04:43
-
03:49
-
03:40
-
02:52
-
02:03
-
01:54
-
01:38
-
01:10
-
00:53
-
00:38
-
00:36
-
00:27
-
00:19
-
00:06
-
00:03
- 24 июня 2020
-
23:49
-
23:44
-
23:42
-
23:40
-
23:37
-
23:32
-
23:32
-
23:27
-
22:53
-
22:53
-
22:29
-
22:25
-
22:15
-
21:55
-
21:54
-
21:49
-
21:35
Партнерский контент