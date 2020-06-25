Винисиус: сейчас Примера напоминает чемпионат мира — матч каждые три дня

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор прокомментировал своё выступление в матче с «Мальоркой» (2:0), в котором он стал автором забитого гола.



«Я очень доволен тем, как провёл матч, и как в целом сыграла команда. Физически я нахожусь в отличной форме, потому что много работал. Сейчас это напоминает чемпионат мира, матч каждые три дня, нужно не терять концентрацию.



Лично я стараюсь прогрессировать во всех аспектах игры. Мои товарищи по команде и Зидан очень мне помогают. Хочу прогрессировать, чтобы помогать команде и дальше», — приводит слова Винисиуса Marca.

«Реал», набрав 68 очков, вышел на первое место в турнирной таблице испанского национального чемпионата. «Мальорка» (26) находится в зоне вылета на 18-м месте. В 32-м туре «Реал» на выезде встретится с «Эспаньолом». Матч состоится в Барселоне 28 июня.