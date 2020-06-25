Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Винисиус: сейчас Примера напоминает чемпионат мира — матч каждые три дня

Винисиус: сейчас Примера напоминает чемпионат мира — матч каждые три дня
Футбол / Испания 0

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор прокомментировал своё выступление в матче с «Мальоркой» (2:0), в котором он стал автором забитого гола.

«Я очень доволен тем, как провёл матч, и как в целом сыграла команда. Физически я нахожусь в отличной форме, потому что много работал. Сейчас это напоминает чемпионат мира, матч каждые три дня, нужно не терять концентрацию.

Лично я стараюсь прогрессировать во всех аспектах игры. Мои товарищи по команде и Зидан очень мне помогают. Хочу прогрессировать, чтобы помогать команде и дальше», — приводит слова Винисиуса Marca.

«Реал», набрав 68 очков, вышел на первое место в турнирной таблице испанского национального чемпионата. «Мальорка» (26) находится в зоне вылета на 18-м месте. В 32-м туре «Реал» на выезде встретится с «Эспаньолом». Матч состоится в Барселоне 28 июня.

«Реал» обыграл «Мальорку» и вернулся на первое место в Примере
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020