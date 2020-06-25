Бывший полузащитник «Халл Сити» совершил каминг-аут
Бывший атакующий полузащитник «Халл Сити» Томас Битти объявил, что является геем.
«Пришло время поделиться чем-то очень личным для меня. Легче сидеть в тишине, но настоящая задача — высказаться, и для меня пришло время раскрыть мою правду и, надеюсь, как-то повлиять на перемены. Я брат, сын, друг, и я гей. Мне потребовалось много времени, чтобы принять то, кто я есть, и я надеюсь, что следующему поколению будет немного легче. Спасибо всем, кто поддержал меня в этом процессе и в предстоящем путешествии, я ценю вас», — написал Битти в своём «инстаграме».
Помимо «Халл Сити» Битти выступал в клубах США, Канады и Сингапура. В 2015 году Томас Битти принял решение завершить карьеру из-за тяжёлой травмы головы, которую получил в одном из матчей.
- 25 июня 2020
-
07:37
-
06:56
-
06:22
-
06:00
-
05:32
-
04:53
-
04:43
-
03:49
-
03:40
-
02:52
-
02:03
-
01:54
-
01:38
-
01:10
-
00:53
-
00:38
-
00:36
-
00:27
-
00:19
-
00:06
-
00:03
- 24 июня 2020
-
23:49
-
23:44
-
23:42
-
23:40
-
23:37
-
23:32
-
23:32
-
23:27
-
22:53
-
22:53
-
22:29
-
22:25
-
22:15
-
21:55
Партнерский контент