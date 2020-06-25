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Девушка Роналду показала фото, как отдыхает на яхте

Девушка Роналду показала фото, как отдыхает на яхте
Футбол / Италия 0

Джорджина Родригес, девушка португальского нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, поделилась фотографией, на которой она находится на яхте.

Фото можно посмотреть на странице Джорджины Родригес в «Инстаграме».

Ранее Джорджина Родригес рассказала, как начались её отношения с футболистом. Их первая встреча произошла в Gucci, где девушка работала продавцом-консультантом.

Роналду перешёл в туринский «Ювентус» летом 2018 года из мадридского «Реала». Сумма трансфера нападающего составила € 117 млн. Контракт португальского футболиста с туринским клубом рассчитан до лета 2022 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Роналду принял участие в 23 матчах, в которых записал в свой актив 22 гола и сделал 3 результативные передачи.

Девушка Роналду призналась, что ей было стыдно тренироваться с Криштиану на карантине
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