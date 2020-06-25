Девушка Роналду показала фото, как отдыхает на яхте

Джорджина Родригес, девушка португальского нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, поделилась фотографией, на которой она находится на яхте.

Фото можно посмотреть на странице Джорджины Родригес в «Инстаграме».

Ранее Джорджина Родригес рассказала, как начались её отношения с футболистом. Их первая встреча произошла в Gucci, где девушка работала продавцом-консультантом.

Роналду перешёл в туринский «Ювентус» летом 2018 года из мадридского «Реала». Сумма трансфера нападающего составила € 117 млн. Контракт португальского футболиста с туринским клубом рассчитан до лета 2022 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Роналду принял участие в 23 матчах, в которых записал в свой актив 22 гола и сделал 3 результативные передачи.