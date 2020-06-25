«Барселона» и «ПСЖ» следят за игроком «Тоттенхэма» Н’Домбеле. У него конфликт с Моуринью

Полузащитник «Тоттенхэма» Тангай Н’Домбеле может покинуть клуб из-за конфликта с главным тренером Жозе Моуринью, сообщает Get French Football News.

По данным источника, хавбек уже уведомил Моуринью, что не собирается играть под его руководством. Сам тренер считает, что Н’Домбеле недостаточно усердно работает.

Сообщается, что в услугах футболиста заинтересованы «Барселона» и «Пари Сен-Жермен». Н’Домбеле больше склоняется к переходу в «ПСЖ», поскольку общается с форвардом парижан Килианом Мбаппе.

Н’Домбеле перешёл в «Тоттенхэм» летом прошлого года из «Лиона» за € 60 млн. В нынешнем сезоне 23-летний полузащитник провёл 19 матчей в английской Премьер-лиге, в которых отметился 2 голами и отдал 2 результативные передачи.