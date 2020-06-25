«Локомотив» изолировался на базе, «Урал» стал полуфиналистом Кубка России. Главное к утру

«Реал» вновь возглавил Примеру, «Урал» вышел в полуфинал Кубка России, Сёмин ответил Кикнадзе и другие новости дня в подборке «Чемпионата».

1. Болельщики «Локомотива» вслед за ЦСКА выразили поддержку фанатам «Спартака».

2. Валуева назвали ужасным боксёром, а Тайсона — переоценённым.

3. Футболисты и тренеры «Локомотива» изолировались на базе.

4. «Урал» обыграл «Шинник» и вышел в полуфинал Кубка России.

5. «Реал» обыграл «Мальорку» и вернулся на первое место в Примере.

6. «Он всегда раскачивал лодку!» Сёмин ответил Кикнадзе.

7. Уткин: Акинфеев задумался о завершении карьеры после поражения в матче с «Зенитом».

8. Фаната «Бёрнли» уволили из-за баннера «Жизни белых важны».

9. ЦСКА, «Химки» и «Зенит» узнали соперников по стартовому туру Евролиги.