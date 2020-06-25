Тренер «ПСЖ» считает, что Килиан Мбаппе увлекается игрой напоказ

Зумана Камара, помощник главного тренера «Пари Сен-Жермен» Томаса Тухеля, назвал главную проблему форварда клуба Килиана Мбаппе.

«Единственное, в чём можно упрекнуть Мбаппе, так это в том, что, когда он играет, то старается демонстрировать все свои способности. Вместо того, чтобы забивать, он показывает свой дриблинг и делает красивые трюки с мячом. Но он ещё молод, и со временем это исправится», — приводит слова Камара Parisfans.fr.

В досрочно завершившемся сезоне чемпионата Франции Мбаппе провёл 20 матчей, в которых забил 18 голов и отдал 5 результативных передач. Ранее сообщалось, что он признан лучшим бомбардиром Лиги 1 второй сезон подряд. Также на его счету 5 голов в 7 матчах Лиги чемпионов. Контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до 2022 года.