Клопп — о словах Гвардиолы: он правда это сказал? Ему стоит играть в покер
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал высказывание наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы.
Сегодня, 25 июня, «горожане» сыграют на выезде с «Челси» в Премьер-лиге. В случае ничьи или победы синих «Ливерпуль» досрочно станет чемпионом Англии. Гвардиола в преддверии встречи заявил, что может оставить вне состава некоторых из лидеров команды, чтобы лучше подготовиться к матчу Кубка Англии.
«Что? Он правда это сказал? Пеп… Вероятно, ему стоит играть в покер.
Что касается «Манчестер Сити», я бы не мог уважать их ещё больше. Мне очень нравится их футбол. Мы отличаемся от них, и так и должно быть. Мы не можем быть как «Манчестер Сити». У нас разные стили игры, и мне нравятся оба», — приводит слова Клоппа Goal.com.
Клопп: мои парни играли так, как будто стадион был забит под завязку
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