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Слуцкий — о «Локо»: нам предстоит матч с одним из лидеров лиги по составу и качеству игры

Слуцкий — о «Локо»: нам предстоит матч с одним из лидеров лиги по составу и качеству игры
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от матча против московского «Локомотива» в 24-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Я был на матче «Локомотив» — «Оренбург». Что я могу сказать?.. «Локомотив» — одна из самых укомплектованных команд РПЛ. На мой взгляд, футболисты уровня Крыховяка и Жоау Мариу являются украшением нашей лиги. Таких футболистов сейчас не очень много, они реально делают большую разницу.

У них не будет дисквалифицированного Жемалетдинова, но я не думаю, что это какая-то невероятная потеря для них. Скорее всего, Антон Миранчук появится в стартовом составе, потому что он оправился после травмы.

Нам предстоит тяжёлая игра с одним из лидеров чемпионата, причем лидером и по составу, и по качеству игры, и по стабильности результатов.

Подберезкин дисквалифицирован, поэтому одна перестановка будет как минимум. На этой неделе в общей группе работают Гранат и Поярков, которые не были готовы играть с «Уралом», — приводит слова тренера пресс-служба казанского клуба.

Матч «Рубин» — «Локомотив» пройдёт в субботу, 27 июня. Начало встречи — 19:00 мск.

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