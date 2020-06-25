Слуцкий — о «Локо»: нам предстоит матч с одним из лидеров лиги по составу и качеству игры

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от матча против московского «Локомотива» в 24-м туре Российской Премьер-Лиги.
«Я был на матче «Локомотив» — «Оренбург». Что я могу сказать?.. «Локомотив» — одна из самых укомплектованных команд РПЛ. На мой взгляд, футболисты уровня Крыховяка и Жоау Мариу являются украшением нашей лиги. Таких футболистов сейчас не очень много, они реально делают большую разницу.
У них не будет дисквалифицированного Жемалетдинова, но я не думаю, что это какая-то невероятная потеря для них. Скорее всего, Антон Миранчук появится в стартовом составе, потому что он оправился после травмы.
Нам предстоит тяжёлая игра с одним из лидеров чемпионата, причем лидером и по составу, и по качеству игры, и по стабильности результатов.
Подберезкин дисквалифицирован, поэтому одна перестановка будет как минимум. На этой неделе в общей группе работают Гранат и Поярков, которые не были готовы играть с «Уралом», — приводит слова тренера пресс-служба казанского клуба.
Матч «Рубин» — «Локомотив» пройдёт в субботу, 27 июня. Начало встречи — 19:00 мск.
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